Командувач Повітряних сил – про А-10 Thunderbolt: Не виключаємо, але F-16 – пріоритет

Генерал Микола Олещук підтримав заяву Сирського про те, що Україні потрібні не тільки західні винищувачі, а й штурмовики

Фото: Вікіпедія

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтримав позицію командувача Сухопутних військ про необхідність посилення ударної авіації, але сказав, що в пріоритеті залишаються винищувачі F-16. Про це йдеться у Telegram-каналі Олещука.

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Його допис пов'язаний із недавнім інтерв'ю Сирського агентству Reuters, в якому генерал сказав, що Україна хотіла б отримати більше авіації від західних супутників, в тому числі штурмовики А-10 Thunderbolt або гелікоптери Apache і Black Hawk.

"В пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому", – прокоментував Олещук заяву Сирського.

Він сказав, що перебуває на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ і намагається робити все можливе для прикриття військ від повітряних атак ворога.

"Ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Освоєння кожного нового типу літака – складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо", – написав Олещук.

Він також сказав, що ЗСУ не зможуть одразу відмовитися від експлуатації радянських літаків, тому поряд "із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II", – сказав він.

Довідка Fairchild Republic A-10 Thunderbolt — американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. A-10 був побудований для атаки танків, бронетехніки та інших наземних цілей з обмеженою протиповітряною обороною. Літак прийнятий на озброєння в 1976 році і до цього часу є єдиним літаком ПС США, призначеним і використовуваним виключно для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки. Fairchild Republic A-10 Thunderbolt — американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. A-10 був побудований для атаки танків, бронетехніки та інших наземних цілей з обмеженою протиповітряною обороною. Літак прийнятий на озброєння в 1976 році і до цього часу є єдиним літаком ПС США, призначеним і використовуваним виключно для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки.