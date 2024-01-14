Командувач Повітряних сил – про А-10 Thunderbolt: Не виключаємо, але F-16 – пріоритет
Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтримав позицію командувача Сухопутних військ про необхідність посилення ударної авіації, але сказав, що в пріоритеті залишаються винищувачі F-16. Про це йдеться у Telegram-каналі Олещука.
Його допис пов'язаний із недавнім інтерв'ю Сирського агентству Reuters, в якому генерал сказав, що Україна хотіла б отримати більше авіації від західних супутників, в тому числі штурмовики А-10 Thunderbolt або гелікоптери Apache і Black Hawk.
"В пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому", – прокоментував Олещук заяву Сирського.
Він сказав, що перебуває на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ і намагається робити все можливе для прикриття військ від повітряних атак ворога.
"Ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Освоєння кожного нового типу літака – складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо", – написав Олещук.
Він також сказав, що ЗСУ не зможуть одразу відмовитися від експлуатації радянських літаків, тому поряд "із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II", – сказав він.
- У лютому 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов в одному з інтерв'ю висловив думку, що для перелому в війні Україні потрібна штурмова авіація, а не лише винищувачі F-16. "Штурмова авіація у США – це насамперед літаки А10 Thunderbolt II. Так само це ударні гелікоптери типу AН64 тощо. Ці повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", – сказав він.
- Тодішній міністр оборони Олексій Резніков відповів, що А-10 Thunderbolt – "це важка летюча фортеця, яка може насипати на танкові колони", але танкові колони "давно не ходять".