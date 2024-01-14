Командующий Воздушными силами – об А-10 Thunderbolt: Не исключаем, но F-16 – приоритет

Генерал Николай Олещук поддержал заявление Сырского о том, что Украине нужны не только западные истребители, но и штурмовики

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Командующий Воздушными силами Николай Олещук поддержал позицию командующего Сухопутными войсками о необходимости усиления ударной авиации, но сказал, что в приоритете остаются истребители F-16. Об этом говорится в Telegram-канале Олещука.

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Его пост связан с недавним интервью Сырскому агентству Reuters, в котором генерал сказал, что Украина хотела бы получить больше авиации от западных спутников, в том числе штурмовики А-10 Thunderbolt или вертолеты Apache и Black Hawk.

"В приоритете сегодня, конечно, освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом", — прокомментировал Олещук заявление Сырского.

Он сказал, что находится на постоянном контакте с командующим Сухопутными войсками и пытается делать все возможное для прикрытия войск от воздушных атак врага.

"Мы не исключаем какую-либо помощь партнеров в многоцелевых самолетах, штурмовой авиации, вертолетах. Освоение каждого нового типа самолета – сложный и не быстрый процесс для нас, но мы его пройдем", — написал Олещук.

Он также сказал, что ВСУ не смогут сразу отказаться от эксплуатации советских самолетов, поэтому наряду "с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые способности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 – A-10 Thunderbolt II", — сказал он.

Справка Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американский одноместный, двухдвигательный, прямокрылый реактивный самолёт, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки наземных сил. A-10 был построен для атаки танков, бронетехники и других наземных целей с ограниченной противовоздушной обороной. Самолет принят на вооружение в 1976 году и до сих пор является единственным самолетом ВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения непосредственной авиационной поддержки. Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американский одноместный, двухдвигательный, прямокрылый реактивный самолёт, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки наземных сил. A-10 был построен для атаки танков, бронетехники и других наземных целей с ограниченной противовоздушной обороной. Самолет принят на вооружение в 1976 году и до сих пор является единственным самолетом ВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения непосредственной авиационной поддержки.