Командующий Воздушными силами – об А-10 Thunderbolt: Не исключаем, но F-16 – приоритет
Командующий Воздушными силами Николай Олещук поддержал позицию командующего Сухопутными войсками о необходимости усиления ударной авиации, но сказал, что в приоритете остаются истребители F-16. Об этом говорится в Telegram-канале Олещука.
Его пост связан с недавним интервью Сырскому агентству Reuters, в котором генерал сказал, что Украина хотела бы получить больше авиации от западных спутников, в том числе штурмовики А-10 Thunderbolt или вертолеты Apache и Black Hawk.
"В приоритете сегодня, конечно, освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом", — прокомментировал Олещук заявление Сырского.
Он сказал, что находится на постоянном контакте с командующим Сухопутными войсками и пытается делать все возможное для прикрытия войск от воздушных атак врага.
"Мы не исключаем какую-либо помощь партнеров в многоцелевых самолетах, штурмовой авиации, вертолетах. Освоение каждого нового типа самолета – сложный и не быстрый процесс для нас, но мы его пройдем", — написал Олещук.
Он также сказал, что ВСУ не смогут сразу отказаться от эксплуатации советских самолетов, поэтому наряду "с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые способности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 – A-10 Thunderbolt II", — сказал он.
- В феврале 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов в одном из интервью высказал мнение, что для перелома в войне Украине нужна штурмовая авиация, а не только истребители F-16. "Штурмовая авиация в США – это, прежде всего, самолеты А10 Thunderbolt II. Так же это ударные вертолеты типа AН64 и т.д. Эти воздушные платформы предназначены для нанесения ударов по земле", – сказал он.
- Тогдашний министр обороны Алексей Резников ответил, что А-10 Thunderbolt – "это тяжелая летучая крепость, которая может насыпать на танковые колонны", но танковые колонны "давно не ходят".