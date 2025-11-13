Командував захопленням Херсона. СБУ повідомила про підозру російському генералу Корнєву

Під керівництвом Корнєва до Херсонської області зайшли у 2022 році війська з Криму. У 2025 році стало відомо про його смерть

Олександр Корнєв (Фото: ресурси росіян)

Російському генералу Олександру Корнєву, який керував наступом на півдні України, прокурори Херсонської області заочно повідомили про підозру. Про це повідомила Служба безпеки України.

Генерал-майор Корнєв був командиром 7 десантно-штурмової дивізії російської армії та очолив наступ на Херсонську область 24 лютого 2022 року разом з іншими з'єднаннями угруповання військ "Днєпр".

За даними слідства, він координував дії авіації, танкових, артилерійських, морських та десантних підрозділів, які вторглися з тимчасово окупованого Криму. Загалом під його командуванням діяли щонайменше 19 військових формувань.

Унаслідок дій російського генерала регіон зазнав повної економічної та гуманітарної блокади, масових руйнувань цивільної інфраструктури. Під керівництвом Корнєва окупанти захопили Херсон, встановлювали блокпости, проводили фільтраційні заходи та обшуки цивільних без створення жодного гуманітарного коридору.

Унаслідок цих дій загинули та були поранені тисячі цивільних мешканців, серед них – жінки та діти.

За даними Офісу генпрокурора, російському генералу інкримінують ведення агресивної війни за попередньою змовою групи осіб.

20 липня 2025 року російські пропагандисти повідомили, що Корнєв помер – нібито зупинилося серце. Однак інші російські джерела вказували, що він "був убитий під час виконання бойового завдання".