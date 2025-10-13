Удар по будинку в Умані у 2023-му. СБУ повідомила про підозру двом полковникам з Росії

Офіцери вдарили двома ракетами по багатоповерхівці, внаслідок чого загинули 24 особи та ще вісім були поранені

Підозрювані (Фото: СБУ)

Двом полковникам Росії, причетність яких до ракетного удару по житловому будинку в Умані вже встановлена, заочно повідомили про підозру. Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації та полковника Миколу Варпаховича – командира 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної Донбаської Червонопрапорної дивізії дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії.

За даними Офісу генпрокурора, загальне керування операцією здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, який раніше вже отримав від СБУ підозру за вчинення воєнних злочинів.

За його наказом два офіцери займалися підготовкою та здійсненням ракетного удару двома крилатими ракетами класу "повітря-земля" 28 квітня 2023 року. Запуск ракет відбувся з аеродрому "Оленья" у Мурманській області, о 04:29 вони влучили в будинок.

Унаслідок цього загинули 24 особи, серед яких шестеро дітей. Ще вісім осіб отримали поранення. Окрім багатоповерхівки значних руйнувань зазнали сім прилеглих будинків, шість підприємств і 70 цивільних автомобілів.

Варпаховичу та Скітському заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів.