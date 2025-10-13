Удар по дому в Умани в 2023-м. СБУ сообщила о подозрении двум полковникам из России

Офицеры ударили двумя ракетами по многоэтажке, в результате чего погибли 24 человека и еще восемь были ранены

Подозреваемые (Фото: СБУ)

Двум полковникам России, причастность которых к ракетному удару по жилому дому в Умани уже установлена, заочно сообщили о подозрении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о полковнике Олеге Скитском – командире 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации и полковнике Николае Варпаховиче – командире 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России.

За данными Офиса генпрокурора, общее управление операцией осуществлял генерал-лейтенант Сергей Кобылаш – командующий дальней авиации военно-воздушных сил РФ, ранее уже получивший от СБУ подозрение за совершение военных преступлений.

По его приказу два офицера занимались подготовкой и осуществлением ракетного удара двумя крылатыми ракетами класса "воздух-земля" 28 апреля 2023 года. Запуск ракет состоялся с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, в 04:29 они попали в дом.

В результате этого погибли 24 человека, среди которых шестеро детей. Еще восемь человек получили ранения. Кроме многоэтажки значительные разрушения получили семь близлежащих домов, шесть предприятий и 70 гражданских автомобилей.

Варпаховичу и Скитскому заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений.