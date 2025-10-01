СБУ: Сообщено о подозрении генералу России, который командовал подрывом Каховской ГЭС
Российский генерал-майор Владимир Омельянович причастен к организации подрыва Каховской гидроэлектростанции, сообщила Служба безопасности Украины. Ему заочно объявили о подозрении.
Омельянович – начальник штаба и первый заместитель командующего группировки оккупантов "Днепр". Следствие установило, что в ночь с 5 на 6 июня 2023 года он непосредственно координировал действия по уничтожению дамбы Каховской ГЭС минно-взрывным способом.
В результате разрушения ГЭС произошел "катастрофический разлив воды", из-за которого погибли 35 гражданских лиц и еще 24 считаются пропавшими без вести.
Также из-за стремительного распространения больших объемов воды были затоплены 46 населенных пунктов в Херсонской области. В частности, 14 пострадавших общин находились на временно оккупированной территории области. Затоплены были 1323 га сельскохозяйственных земель, 55 000 га леса и по меньшей мере 81 000 га природно-заповедного фонда и объектов промышленности на юге Украины.
В дополнение к этому подрыв дамбы сделал невозможным водообеспечение в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму. Образовалась угроза для технического обслуживания Запорожской атомной электростанции из-за нарушения работы охлаждающей системы.
На основании собранных доказательств СБУ объявила Омельяновичу о подозрении в совершении военных преступлений в сочетании с умышленным убийством.
- В ночь на 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых расположена на временно оккупированной территории.
- В декабре 2023 года сообщалось, что на оккупированной РФ территории погибли по меньшей мере сотни людей в результате подрыва Каховской ГЭС.
- 18 июля Кабинет министров принял постановление о экспериментальный проект с начала восстановления Каховской ГЭС.
- Гендиректор Укргидроэнерго прогнозировал, что на месте водохранилища образуется болото. Экологи же говорят, что водохранилище заростает ивовыми лесами.
- 6 июня СБУ объявила подозрение генералу Макаревичу, который приказал взорвать Каховскую ГЭС.
