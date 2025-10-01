СБУ: Повідомлено про підозру генералу Росії, який командував підривом Каховської ГЕС

Володимир Омельянович (Фото: ресурси окупантів)

Російський генерал-майор Володимир Омельянович причетний до організації підриву Каховської гідроелектростанції, повідомила Служба безпеки України. Йому заочно оголосили про підозру.

Омельянович – начальник штабу та перший заступник командувача угруповання окупантів "Днєпр". Слідство встановило що у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом.

Внаслідок руйнування ГЕС стався "катастрофічний розлив води", через який загинули 35 цивільних осіб та ще 24 вважаються зниклими безвісти.

Також через стрімке поширення великих об’ємів води були затоплені 46 населених пунктів у Херсонській області. Зокрема, 14 постраждалих громад перебували на тимчасово окупованій території області. Затоплені були 1323 га сільськогосподарських земель, 55 000 га лісу та щонайменше 81 000 га природно-заповідного фонду і об’єктів промисловості на півдні України.

На додачу до цього підрив дамби зробив неможливим водозабезпечення у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму. Утворилася загроза для технічного обслуговування Запорізької атомної електростанції через порушення роботи охолоджувальної системи.

На підставі зібраних доказів СБУ оголосила Омельяновичу про підозру у вчиненні воєнних злочинів у поєднані з умисним вбивством.