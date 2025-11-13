Командовал захватом Херсона. СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Корневу

Под руководством Корнева в Херсонскую область зашли в 2022 году войска из Крыма. В 2025 году стало известно о его смерти

cac553435c34f1f0f7dddfdaad4e2a09

Российскому генералу Александру Корневу, который руководил наступлением на юге Украины, прокуроры Херсонской области заочно сообщили о подозрении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Генерал-майор Корнев был командиром 7-й десантно-штурмовой дивизии российской армии и возглавил наступление на Херсонскую область 24 февраля 2022 года вместе с другими соединениями группировки войск "Днепр".

По данным следствия, он координировал действия авиации, танковых, артиллерийских, морских и десантных подразделений, которые вторглись из временно оккупированного Крыма. Всего под его командованием действовали по меньшей мере 19 военных формирований.

В результате действий российского генерала регион подвергся полной экономической и гуманитарной блокаде, массовым разрушениям гражданской инфраструктуры. Под руководством Корнева, оккупанты захватили Херсон, устанавливали блокпосты, проводили фильтрационные мероприятия и обыски гражданских, без создания ни одного гуманитарного коридора.

В результате этих действий погибли и были ранены тысячи гражданских жителей, среди них – женщины и дети.

По данным Офиса генпрокурора, российскому генералу инкриминируют ведение агрессивной войны по предварительному сговору группы лиц.

20 июля 2025 года российские пропагандисты сообщили, что Корнев умер – якобы остановилось сердце. Однако другие российские источники указывали, что он "был убит во время выполнения боевого задания".