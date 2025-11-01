ГУР обнародовало имена и фото пятерых оккупантов, которые казнили 17 гражданских в Буче
Украинские правоохранители установили имена и объявили подозрения пятерым оккупантам, которые во время оккупации города Буча Киевской области в 2022 году казнили 17 гражданских жителей. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
В рамках взаимодействия с Национальной полицией ГУР опубликовало имена и персональные данные оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Вооруженных сил России.
→ лейтенант Юрий Ким, 3 июля 1997 года рождения, командир взвода четвертой десантно-штурмовой роты второй батальонно-тактической группы, уроженец Подмосковья. Проживает по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Научно-исследовательского института противопожарной обороны, дом 13, квартира 56;
→ рядовой Евгений Мешалкин, 11 сентября 2001 года рождения, стрелок-оператор второй БТГр, уроженец Тюменской области. Проживает по адресу: Тюменская область, город Ялуторовск, улица Свердлова, дом 181, квартира 7;
→ старший сержант Анатолий Павлов, 31 июля 1990 года рождения, командир орудия второй самоходно-артиллерийской батареи второй БТГр, уроженец Чувашии. Проживает по адресу: город Псков, улица Генерала Маргелова, дом 1, квартира 20;
→ старший сержант Шамиль Гасангулиев, командир отделения – командир боевой машины четвертой ДШР второй БТГр, уроженец Пскова. Проживает по адресу: Псков, переулок Рельсовый, дом 9;
→ старший солдат Павел Кретинин, 29 декабря 1985 года рождения, заместитель командира взвода – командир отделения второй БТГр, уроженец Воронежской области. Проживает по адресу: Псков, проспект Рижский, дом 49, квартира 91.
В ГУР отметили, что указанные лица причастны к убийствам, пыткам, попыткам скрыть военные преступления путем сожжения тел казненных жителей Бучи, а также к угрозам гражданскому населению во время российской оккупации города.
- 23 октября разведка и движение сопротивления ликвидировали российских десантников 247-го кавказского казачьего полка в Ставрополе. Солдаты подразделения "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения.
- 27 октября ГУР сообщало, что на Запорожском направлении фронта разведчики ударили по позициям россиян. В результате атаки был убит сын генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, который причастен к военным преступлениям в Херсоне.
