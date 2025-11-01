ГУР обнародовало имена и фото пятерых оккупантов, которые казнили 17 гражданских в Буче

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские правоохранители установили имена и объявили подозрения пятерым оккупантам, которые во время оккупации города Буча Киевской области в 2022 году казнили 17 гражданских жителей. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В рамках взаимодействия с Национальной полицией ГУР опубликовало имена и персональные данные оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Вооруженных сил России.

→ лейтенант Юрий Ким, 3 июля 1997 года рождения, командир взвода четвертой десантно-штурмовой роты второй батальонно-тактической группы, уроженец Подмосковья. Проживает по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Научно-исследовательского института противопожарной обороны, дом 13, квартира 56;

→ рядовой Евгений Мешалкин, 11 сентября 2001 года рождения, стрелок-оператор второй БТГр, уроженец Тюменской области. Проживает по адресу: Тюменская область, город Ялуторовск, улица Свердлова, дом 181, квартира 7;

→ старший сержант Анатолий Павлов, 31 июля 1990 года рождения, командир орудия второй самоходно-артиллерийской батареи второй БТГр, уроженец Чувашии. Проживает по адресу: город Псков, улица Генерала Маргелова, дом 1, квартира 20;

→ старший сержант Шамиль Гасангулиев, командир отделения – командир боевой машины четвертой ДШР второй БТГр, уроженец Пскова. Проживает по адресу: Псков, переулок Рельсовый, дом 9;

→ старший солдат Павел Кретинин, 29 декабря 1985 года рождения, заместитель командира взвода – командир отделения второй БТГр, уроженец Воронежской области. Проживает по адресу: Псков, проспект Рижский, дом 49, квартира 91.

В ГУР отметили, что указанные лица причастны к убийствам, пыткам, попыткам скрыть военные преступления путем сожжения тел казненных жителей Бучи, а также к угрозам гражданскому населению во время российской оккупации города.

Фото: ГУР