ГУР оприлюднило імена та фото п’ятьох окупантів, які стратили 17 цивільних у Бучі

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці встановили імена та оголосили підозру п’ятьом окупантам, які під час окупації міста Буча Київської області у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У межах взаємодії з Національною поліцією ГУР опублікувало імена та персональні дані окупантів з 234 десантно-штурмового полку 76 дивізії Збройних сил Росії.

→ лейтенант Юрій Кім, 3 липня 1997 року народження, командир взводу четвертої десантно-штурмової роти другої батальйонно-тактичної групи, уродженець Підмосков'я. Проживає за адресою: Московська область, місто Балашиха, мікрорайон Науково-дослідного інституту протипожежної оборони, будинок 13, квартира 56;

→ рядовий Євгеній Мешалкін, 11 вересня 2001 року народження, стрілець-оператор другої БТГр, уродженець Тюменської області. Проживає за адресою: Тюменська область, місто Ялуторовск, вулиця Свердлова, будинок 181, квартира 7;

→ старший сержант Анатолій Павлов, 31 липня 1990 року народження, командир гармати другої самохідно-артилерійської батареї другої БТГр, уродженець Чувашії. Проживає за адресою: місто Псков, вулиця Генерала Маргелова, будинок 1, квартира 20;

→ старший сержант Шаміль Гасангулієв, командир відділення – командир бойової машини четвертої ДШР другої БТГр, уродженець Пскова. Проживає за адресою: Псков, провулок Рельсовий, будинок 9;

→ старший солдат Павло Кретінін, 29 грудня 1985 року народження, заступник командира взводу – командир відділення другої БТГр, уродженець Воронезької області. Проживає за адресою: Псков, проспект Ризький, будинок 49, квартира 91.

В ГУР зазначили, що вказані особи причетні до вбивств, катувань, спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених мешканців Бучі, а також до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста.

Фото: ГУР