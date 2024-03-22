Командир 3 ОШБр: Авдіївку можна було втримати за двох складових – авіації та артилерії

Авдіївка (Фото: 3 ОШБр)

Авдіївку можна було утримати, якби в українських військових на той момент були сильними дві складові – авіація та артилерія. Про це на Київському безпековому форумі заявив командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

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"Періодично мене питають: чи можна було втримувати Авдіївку тими силами, які були. І я скажу, що так, це було можливо за двох складових. Якби можна було посилити дві компоненти, які у Росії є повністю домінувальними. Це авіація і це артилерійський терор", – висловився він.

За словами Білецького, авіаційного компонента Україна може досягти завдяки більшій кількості комплексів сучасної ППО.

Щодо артилерії, зазначає командир 3 ОШБр, "тут треба говорити не тільки про снаряди, боєприпаси, про які у нас всі говорять, але й також про проблему кількості стволів на кілометр фронту, бо це дуже важлива складова".

"Потрібно також говорити й про нові комплекси контрбатарейної боротьби, які дають серйозну перевагу в артилерійській боротьбі. Якби українська армія, маючи те співвідношення сил, яке було на той час, то можна було б тримати місто у такій ситуації за можливості вирішення цих двох величезних проблем", – сказав він.

17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

13 березня головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

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