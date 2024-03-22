Командир 3 ОШБр: Авдеевку можно было удержать при двух составляющих – авиации и артиллерии

Авдеевка (Фото: 3 ОШБр)

Авдеевку можно было удержать, если бы у украинских военных на тот момент были сильными две составляющие – авиация и артиллерия. Об этом на Киевском форуме безопасности заявил командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

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"Периодически меня спрашивают: можно ли было удерживать Авдеевку теми силами, которые были. И я скажу, что да, это было возможно при двух составляющих. Если бы можно было усилить два компонента, которые в России полностью доминируют. Это авиация и это артиллерийский террор", – выразился он.

По словам Билецкого, авиационного компонента Украина может достичь благодаря большему количеству комплексов современной ПВО.

Что касается артиллерии, отмечает командир 3 ОШБр, "здесь нужно говорить не только о снарядах, боеприпасах, о которых у нас все говорят, но и также о проблеме количества стволов на километр фронта, потому что это очень важная составляющая".

"Нужно также говорить и о новых комплексах контрбатарейной борьбы, которые дают серьезное преимущество в артиллерийской борьбе. Если бы украинская армия, имея то соотношение сил, которое было к тому времени, можно было бы держать город в такой ситуации при возможности решения этих двух огромных проблем", – сказал он.

17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

13 марта главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

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