Командир "Ахіллеса" про масштабування "Рубікону" росіян: Була рота – бац! – став батальйон

Ніякої "демонічної" історії в російському "Рубіконі" немає, але Україна собі не може дозволити подібних темпів масштабування, каже Федоренко

Юрій Федоренко (Фото: Facebook / fedorenkoyurii)

Один із найбільш боєздатних російських підрозділів безпілотних систем – центр "Рубікон" – здатен швидко масштабуватися завдяки людському й фінансовому ресурсам, чого Україна собі дозволити не може. Про це у коментарі LIGA.net сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Він переконаний, що російський "Рубікон" – це відповідь противника на українську "Лінію дронів". Коли Україна створила цей проєкт і він ефективно запрацював, росіяни почали на базі кожного групування їхніх військ створювати підрозділи "Рубікону" за єдиною стандартизованою системою навчання, забезпечення визначення завдань тощо.

"Абсолютно очевидно, що коли масштабується штат – вони без проблем отримують людей. Була рота – бац! – став батальйон. Ми собі такого дозволити не можемо. Ми маємо танцювати, їздити на одноколісному велосипеді, жонглювати, проводити майстер-класи і повторювати: "Прийдіть, будь ласка, до нас, навчіться ефективно воювати! Ми допоможемо, забезпечимо, дамо техніку. Давайте захистимо державу разом!" – розповів Федоренко.

Натомість противник, за його словами, робить це шляхом "хабарів" для свого населення – громадян РФ, по суті, "купують" на війну проти України за "нафтогазодоллари".

"Плюс, додатково, на базі Єдиної Росії розгорнуто ряд осередків для молоді, де 16-17 річних хлопців і дівчат готують на пілотів. Вони вже понад 2000 підготували. Коли їм виповниться 18, їм дадуть гроші, вони підуть воювати проти України", – зазначив командир "Ахіллеса".

Він наголосив, що за засобами "Рубікон" є в пріоритеті забезпечення, отримуючи все найкраще, найновіше і найпрогресивніше.

"В них вливають купу бабла. Війна – це математика. Так, за числами стоять долі живих людей, горе сімей, зруйновані міста, зруйновані долі. Але, в першу чергу, це математика і числа. Основний капітал війни – це люди. Хто буде більше спроможний мобілізувати якісне поповнення війська, той матиме перевагу", – зазначив Федоренко.

Він додав, що другий важливий ресурс – це гроші, що йдуть на передову техніку, експерименти, дослідження й розробки, побудову центрів інновацій.

"Тому ніякої демонічної історії в "Рубіконі" немає. Вони мають пріоритет у комплектації якісним особовим складом – здоровими, молодими, технічно підкованими і готовими до виконання завдань. Вони мають пріоритетне вливання коштів і засобів. І вони не розпорошують сили на ряд завдань, як роблять піхотні або штурмові підрозділи. У них дуже вузьке коло операційних функцій. Вони мають прийти і блокувати певний район", – пояснив Федоренко.