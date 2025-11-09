Командир "Ахиллеса" о масштабировании "Рубикона" россиян: Была рота – бац! – стал батальон

Никакой "демонической" истории в российском "Рубиконе" нет, но Украина себе не может позволить подобных темпов масштабирования, говорит Федоренко

Юрий Федоренко (Фото: Facebook / fedorenkoyurii)

Одно из самых боеспособных российских подразделений беспилотных систем – центр "Рубикон" – способен быстро масштабироваться благодаря человеческому и финансовому ресурсам, чего Украина себе позволить не может. Об этом в комментарии LIGA.net сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Он убежден, что российский "Рубикон" – это ответ противника на украинскую "Линию дронов". Когда Украина создала этот проект и он эффективно заработал, россияне начали на базе каждой группировки их войск создавать подразделения "Рубикона" по единой стандартизированной системе обучения, обеспечения определения задач и прочее.

"Совершенно очевидно, что когда масштабируется штат – они без проблем получают людей. Была рота – бац! – стал батальон. Мы себе такого позволить не можем. Мы должны танцевать, ездить на одноколесном велосипеде, жонглировать, проводить мастер-классы и повторять: "Придите, пожалуйста, к нам, научитесь эффективно воевать! Мы поможем, обеспечим, дадим технику. Давайте защитим государство вместе!" – рассказал Федоренко.

В то же время противник, по его словам, делает это путем "взяток" для своего населения – граждан РФ по сути "покупают" на войну против Украины за "нефтегазодоллары".

"Плюс, дополнительно, на базе Единой России развернут ряд ячеек для молодежи, где 16-17 летних парней и девушек готовят на пилотов. Они уже более 2000 подготовили. Когда им исполнится 18, им дадут деньги, они пойдут воевать против Украины", – отметил командир "Ахиллеса".

Он подчеркнул, что по средствам "Рубикон" является в приоритете обеспечения, получая все самое лучшее, новейшее и самое прогрессивное.

"В них вливают кучу бабла. Война – это математика. Да, за числами стоят судьбы живых людей, горе семей, разрушенные города, разрушенные судьбы. Но, в первую очередь, это – математика и числа. Основной капитал войны – это люди. Кто будет больше способен мобилизовать качественное пополнение войска, тот будет иметь преимущество", – отметил Федоренко.

Он добавил, что второй важный ресурс – это деньги, идущие на передовую технику, эксперименты, исследования и разработки, построение центров инноваций.

"Поэтому никакой демонической истории в "Рубиконе" нет. Они имеют приоритет в комплектации качественным личным составом – здоровыми, молодыми, технически подкованными и готовыми к выполнению задач. Они имеют приоритетное вливание денег и средств. И они не распыляют силы на ряд задач, как делают пехотные или штурмовые подразделения. У них очень узкий круг операционных функций. Они должны прийти и блокировать определенный район", – объяснил Федоренко.