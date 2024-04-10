Командир роти "Гонор": Якщо ми зараз не відмобілізуємось, на нас чекає поразка у війні

"Поразка у війні означає тотальну мобілізацію усіх: і працівників культури, і поліціянтів, і всіх інших", – заявив Олександр Ябчанка

Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо зараз суспільство не "відмобілізується як слід", це загрожує поразкою у війні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив командир роти "Гонор" 1-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка, коментуючи нещодавні новини про бронювання військовозобов'язаних.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Якщо зараз ми не відмобілізуємось, ми можемо отримати поразку у війні. Поразка у війні означає тотальну мобілізацію усіх: і працівників культури, і поліціянтів, і всіх інших. Але тоді це буде вже мобілізацією не Україною, а країною, яка сюди зайде, – окупантом", – заявив він.

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, "Пересувний цирк України".

9 квітня тимчасовий глава Міністерства культури Ростислав Карандєєв назвав хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї сфери та "примітивною оцінкою їхнього суспільного значення".

9 квітня 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних.

Читайте також: Демобілізацію прибрали з законопроєкту. Командир роти "Гонор": Нечесно, але ми всі винні