Командир роты "Гонор": Если мы сейчас не отмобилизуемся, нас ждет поражение в войне

"Поражение в войне означает тотальную мобилизацию всех: и работников культуры, и полицейских, и всех других", – заявил Александр Ябченко

Фото: Генштаб ВСУ

Если сейчас общество не "отмобилизуется как следует", это чревато поражением в войне. Об этом в эфире Радио Свобода заявил командир роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко, комментируя недавние новости о бронировании военнообязанных.

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"Если сейчас мы не отмобилизуемся, мы можем получить поражение в войне. Поражение в войне означает тотальную мобилизацию всех: и работников культуры, и полицейских, и всех других. Но тогда это будет уже мобилизацией не Украиной, а страной, которая сюда зайдет – оккупантом", – заявил он.

8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации "Передвижной цирк Украины".

9 апреля временный глава Министерства культуры Ростислав Карандеев назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".

9 апреля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, "более справедливое" постановление о бронировании военнообязанных.

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