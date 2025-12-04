Командир РУБАК: "Кілзона" розширюється в бік росіян

Зона ураження ворога становить від 5 до 10 км, а місцями робота може вестися і до 15 км вглиб

Бійці 150 ОРУБ (Фото: Юлія Кочетова)

На Покровському та Новопавлівському напрямках "кілзона" (зона ураження, killzone) розширюється в сторону росіян. Вона може становити від 5 км до 15 км, розповів LIGA.net командир РУБАК 150 окремого розвідувально-ударного батальйону на псевдо Мольфар, підрозділ якого працює на вказаних ділянках фронту.

Водночас жорсткого просування "кілзони" в бік Сил оборони військові не фіксують.

"Дистанція, з якої працюють пілоти, лишається незмінною. Тобто ми заїжджаємо на ті ж самі відстані, з яких працювали й раніше. Але, звісно, покращуємо деякі технології, міняємо підходи, щоб самим працювати глибше з тієї ж відстані", – зазначив Мольфар.

За словами офіцера, якість дронів та їх кількість збільшуються, а переміщення піхоти або техніки ворога досить ускладнене. Буферна зона закріплюється, і кожен намагається знайти все більше рішень, щоб все-таки добратися до пілотів та скупчень людей.

Мольфар повідомив, що на Покровському та Новопавлівському напрямках зона ураження становить понад 10 км, але безпосередня зона ураження, де активно ведуться бойові дії, становить приблизно 5-7 км. Вона зміщується залежно від населених пунктів та навколишнього середовища.

"Але загалом, на глибину у 15 км ми вже можемо працювати", – повідомив офіцер ЗСУ.