На одному з гарячих напрямків на сході України розширюється "кілзона" (зона ураження, killzone) у бік російського тилу, свідчить нове відео з ураженням українським FVP-дроном комплексу протиповітряної оборони "Оса" окупантів. Про це у коментарі LIGA.net заявив військовослужбовець 413 полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

"Оса" – це старий радянський зенітно-ракетний комплекс, і це основний зенітно-ракетний комплекс, який прикриває російські бойові порядки на полі бою. Він, наприклад, заважає вільно літати нашим вертольотникам, які ведуть бойову роботу по ворожих позиціям, чи нашим міддл-страйкам – дронам [середньої дальності], які залітають на дистанцію 50-100 кілометрів", – розповідає він.

Киричевський зауважує, що на записі видно – ураження вдалося зробити за допомогою FPV-дрона з тих, що не працюють поза межею кілзони.

За словами військового, це відео означає, що на одному з гарячих напрямків боїв на Сході ця зона ураження ширшає й рухається углиб тилу окупантів – настільки, що тепер захисники можуть вражати армійське ППО загарбників.

"Тому що "Осу" там поставили не для того, щоби відстрілювати FPV-дрони – для цього у них є багато старих радянських зеніток типу С-60, "Шилка", "Тунгуска", пікапи з кулеметами в кілька рядів. Але все це не спрацювало – росіяни не змогли ані відстежити процес виявлення зенітно-ракетного комплексу на окремо взятому відтинку (бо російські зенітники у міру [свого] винищення адаптуються до умов війни й вчаться якісніше маскуватись), ані попередити процес ураження ЗРК", – пояснив він.

У своїй публікації у Facebook полк "Рейд" пише, що кожне ураження подібної техніки – це не просто знищення однієї машини, а й те, що певна ділянка тилу загарбників на деякий час залишиться без прикриття.

"А отже, в район залетить вже щось важче. І під загрозою буде якийсь командний пункт або склад боєкомплекту. Виносимо ЗРК, щоб виносити склади", – додають військові.