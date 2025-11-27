На одном из горячих направлений на востоке Украины расширяется "килзона" (killzone, зона поражения) в сторону российского тыла, свидетельствует новое видео с поражением украинским FVP-дроном комплекса противовоздушной обороны "Оса" оккупантов. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военнослужащий 413-го полка "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

"Оса" – это старый советский зенитно-ракетный комплекс, и это основной зенитно-ракетный комплекс, который прикрывает российские боевые порядки на поле боя. Он, например, мешает свободно летать нашим вертолетчикам, которые ведут боевую работу по вражеским позициям, или нашим миддл-страйкам – дронам [средней дальности], которые залетают на дистанцию 50-100 километров", – рассказывает он.

Киричевский отмечает, что на записи видно – поражение удалось сделать с помощью FPV-дрона, которые не работают вне килзоны.

По словам военного, это видео означает, что на одном из горячих направлений боев на Востоке эта зона поражения расширяется и движется вглубь тыла оккупантов – настолько, что теперь защитники могут поражать армейское ПВО захватчиков.

"Потому что "Осу" там поставили не для того, чтобы отстреливать FPV-дроны – для этого у них есть много старых советских зениток типа С-60, "Шилка", "Тунгуска", пикапы с пулеметами в несколько рядов. Но все это не сработало – россияне не смогли ни отследить процесс обнаружения зенитно-ракетного комплекса на отдельно взятом участке (потому что российские зенитчики по мере [своего] истребления адаптируются к условиям войны и учатся качественнее маскироваться), ни предупредить процесс поражения ЗРК", – пояснил он.

В своей публикации в Facebook полк "Рейд" пишет, что каждое поражение подобной техники – это не просто уничтожение одной машины, но и то, что определенный участок тыла захватчиков на некоторое время останется без прикрытия.

"А значит, в район залетит уже что-то потяжелее. И под угрозой будет какой-то командный пункт или склад боекомплекта. Выносим ЗРК, чтобы выносить склады", – добавляют военные.