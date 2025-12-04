Командир РУБАК: "Килл-зона" расширяется в сторону россиян

Зона поражения врага составляет от 5 до 10 км, а местами работа может вестись и до 15 км вглубь

Бойцы 150-го ОРУБ (Фото: Юлия Кочетова)

На Покровском и Новопавловском направлениях "килл-зона" (зона поражения, killzone) расширяется в сторону россиян. Она может составлять от 5 км до 15 км, рассказал LIGA.net командир РУБАК 150-го отдельного разведывательно-ударного батальона под псевдонимом Мольфар, подразделение которого работает на указанных участках фронта.

В то же время жесткого продвижения "килл-зоны" в сторону Сил обороны военные не фиксируют.

"Дистанция, с которой работают пилоты, остается неизменной. То есть мы заезжаем на те же расстояния, с которых работали и раньше. Но, конечно, улучшаем некоторые технологии, меняем подходы, чтобы самим работать глубже с того же расстояния", – отметил Мольфар.

По словам офицера, качество дронов и их количество увеличиваются, а перемещение пехоты или техники врага достаточно затруднено. Буферная зона закрепляется, и каждый пытается найти все больше решений, чтобы все-таки добраться до пилотов и скоплений людей.

Мольфар сообщил, что на Покровском и Новопавловском направлениях зона поражения составляет более 10 км, но непосредственная зона поражения, где активно ведутся боевые действия, составляет примерно 5-7 км. Она смещается в зависимости от населенных пунктов и окружающей среды.

"Но в целом, на глубину в 15 км мы уже можем работать", – сообщил офицер ВСУ.