Комітет Ради не підтримав відсторонення Безуглої та Гончаренка від засідань

Мар’яна Безугла (Фото: Facebook-акаунт депутатки)

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради не підтримав відсторонення від засідань Ради депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка та позафракційної нардепки Мар’яни Безуглої. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Заяву про відсторонення Гончаренка подала Безугла. Це рішення підтримали чотири нардепи. Троє висловилися "проти" й один утримався.

"Не вистачило одного голосу", – констатував Гончаренко.

Вона пояснила, що подала скаргу до регламентного комітету ВР на лайку Гончаренка в залі у її бік.

Сам же нардеп стверджував, що Безугла виступає проти його трансляцій засідань парламенту. Зокрема, він згадав про закон, який позбавив Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру незалежності, за який парламент проголосував 22 липня.

Заяву про відсторонення Безуглої подав Железняк. Він аргументував її "антисоціальною поведінкою" нардепки.

"Замість того щоб відсторонити від участі в засіданні з зали Безуглу, комітет навіть не проголосував зробити зауваження. Це за очевидних порушеньрегламенту. Взагалі нічого. Навіть пропозиція на одне засідання прибрати, то "слуги" не проголосували", – прокоментував Железняк рішення комітету щодо Безуглої.