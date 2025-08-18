Комитет Рады не поддержал отстранение Безуглой и Гончаренко от заседаний

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook-аккаунт депутата)

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады не поддержал отстранение от заседаний Рады депутата от Европейской солидарности Алексея Гончаренко и внефракционного нардепа Марьяны Безуглой. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Заявление об отстранении Гончаренко подала Безуглая. Это решение поддержали четыре нардепа. Трое высказались "против" и один воздержался.

"Не хватило одного голоса", – констатировал Гончаренко.

Она пояснила, что подала жалобу в регламентный комитет ВР на ругань Гончаренко в зале в ее сторону.

Сам же нардеп утверждал, что Безуглая выступает против его трансляций заседаний парламента. В частности, он вспомнил о законе, который лишил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости, проголосованный в парламенте 22 июля.

Заявление об отстранении Безуглой подал Железняк. Он аргументировал его "антисоциальным поведением" нардепа.

"Вместо того чтобы отстранить от участия в заседании из зала Безуглую, комитет даже не проголосовал сделать замечание. Это при очевидных нарушениях регламента. Вообще ничего. Даже предложение на одно заседание убрать, то "слуги" не проголосовали", – прокомментировал Железняк решение комитета по Безуглой.