Космічні сили в Україні можуть створити за британським прикладом – нардеп Веніславський

Федір Вениславський (Фото: ВП)

Космічні війська в Україні можуть створити за структурою британського варіанту. Про це для матеріалу "Дрони, космос, ППО. Навіщо Сирський змінює структуру Збройних сил" розповів LIGA.net автор закону про створення Космічних сил у складі Збройних Сил України Федір Веніславський.

Нардеп озвучив виключно свою думку, а не готову для відтворення модель.

За його словами, для початку треба ухвалити закон про створення окремого роду військ, який буде підпорядкований окремому командувачу. Наступний крок – ухвалити нормативні акти на рівні головнокомандувача та призначити командування, можливо навіть у кількості 10 осіб.

За словами Веніславського, це буде так званий мозковий центр майбутніх космічних сил, який на практиці забезпечить формування спроможностей і правил застосування.

"Космос забезпечує підготовку і завдавання високоточних ударів за допомогою далекобійних засобів ураження. Космос – це засіб надійного захищеного зв'язку, що має бути автономним, суверенним і не залежати від "старлінків" чи доброї волі партнерів. Космос – це система раннього попередження про ракетні загрози. Нам потрібно формувати тут власні спроможності", – каже нардеп.

Він нагадав, що Росія вже атакувала Україну з космосу, коли вдарила ракетою "Орєшнік" у листопаді 2024 року через міжнародний космічний простір. Тому Україні потрібні інституційні й військово-технічні спроможності протистояти загрозі агресії РФ з космічного простору також.

Усе це, за словами автора проєкту, може бути покладене на майбутні космічні війська. Водночас представник безпекового комітету парламенту Олександр Федієнко (фракція Слуга народу) вважає, що логічніше буде припустити, що космічне командування відповідатиме за протидію тому самому "Орєшніку" або застосування засобів ураження, що виходять у космічний простір.

Питання зв’язку і космічної розвідки нардеп називає питанням далекої перспективи. Проте підкреслює, що утримувати й обслуговувати власне сузір’я супутників Україна самостійно буде не здатна – потрібна допомога.

"Я не знаю практично жодної держави, яка б сама формувала й утримувала супутникове сузір’я. Але ініціатор ідеї – мій колега, тому всі питання до нього ", – каже Федієнко.

Веніславський на запитання LIGA.net, де Україні брати супутники, необхідні для повноцінної роботи Космічних сил, відповів, що Міноборони та розвідка вже працюють над цим. Також Оборонний комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до закону про ЗСУ щодо створення Космічних сил.

"Є гарні перспективи отримати протягом найближчого року супутники у власність. Не буду казати скільки, але це супутники, які нам нададуть чи продадуть партнери... Є всі шанси у короткій перспективі вже приступити до організаційно-штатного створення цього нового виду сил", – розповів він.