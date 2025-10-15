Космические силы в Украине могут создать по британскому примеру – нардеп Вениславский

На Космические силы возлагают, в частности, задачи по противостоянию угрозе агрессии РФ из космического пространства

Федор Вениславский (Фото: ОП)

Космические войска в Украине могут создать по структуре британского варианта. Об этом для материала Дроны, космос, ПВО. Зачем Сырский изменяет структуру Вооруженных сил рассказал LIGA.net автор закона о создании Космических сил в составе Вооруженных Сил Украины Федор Вениславский.

Нардеп озвучил исключительно свое мнение, а не готовую для воспроизведения модель.

По его словам, для начала надо принять закон о создании отдельного рода войск, который будет подчинен отдельному командующему. Следующий шаг – принять нормативные акты на уровне главнокомандующего и назначить командование, возможно даже в количестве 10 человек.

По словам Вениславского, это будет так называемый мозговой центр будущих космических сил, который на практике обеспечит формирование возможностей и правил применения.

"Космос обеспечивает подготовку и нанесение высокоточных ударов с помощью дальнобойных средств поражения. Космос – это средство надежной защищенной связи, которое должно быть автономным, суверенным и не зависеть от "старлинков" или доброй воли партнеров. Космос – это система раннего предупреждения о ракетных угрозах. Нам нужно формировать здесь собственные способности", – говорит нардеп.

Он напомнил, что Россия уже атаковала Украину из космоса, когда ударила ракетой "Орешник" в ноябре 2024 года через международное космическое пространство. Поэтому Украине нужны институциональные и военно-технические способности противостоять угрозе агрессии РФ и из космического пространства.

Все это, по словам автора проекта, может быть возложено на будущие космические войска. В то же время представитель комитета по безопасности парламента Александр Федиенко (фракция Слуга народа) считает, что логичнее будет предположить, что космическое командование будет отвечать за противодействие тому же "Орешнику" или применение средств поражения, выходящих в космическое пространство.

Вопрос связи и космической разведки нардеп называет вопросом далекой перспективы. Однако подчеркивает, что содержать и обслуживать собственное созвездие спутников Украина самостоятельно будет не способна – нужна помощь.

"Я не знаю практически ни одного государства, которое бы само формировало и содержало спутниковое созвездие. Но инициатор идеи – мой коллега, поэтому все вопросы к нему", – говорит Федиенко.

Вениславский на вопрос LIGA.net, где Украине брать спутники, необходимые для полноценной работы Космических сил, ответил, что Минобороны и разведка уже работают над этим. Также оборонный комитет рекомендовал Раде принять изменения в закон о ВСУ по созданию Космических сил.

"Есть хорошие перспективы получить в течение ближайшего года спутники в собственность. Не буду говорить сколько, но это спутники, которые нам предоставят или продадут партнеры... Есть все шансы в короткой перспективе уже приступить к организационно-штатному созданию этого нового вида сил", – рассказал он.