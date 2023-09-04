Кулеба: Дурниці про "повільний" наступ пишуть ЗМІ і диванні експерти, не міністри країн

Міністри країн-партнерів України не говорять "дурниць" про нібито повільний контрнаступ Сил оборони – про це пишуть лише деякі іноземні ЗМІ і "диванні експерти". Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Журналістка запитала Кулебу, чи цікавились у нього за дипломатичним столом, коли українські сили звільнять ті чи інші населені пункти і коли будуть просуватись "так, як хотіла б західна преса".

"Коли ми говоримо з моїми колегами, міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, своєї розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу. Ніхто не запитує: "А чого так повільно?". Всі навпаки сфокусовані на тому, "а що ще ми можемо зробити, чим допомогти"… Натомість коли зазираєш в інформаційний простір, то у всіх тільки одне запитання: "А чому все так повільно?", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що саме тому його реакція на подібні заяви була досить жорсткою – що всі, хто критикують український контрнаступ, "мають стулити пельку".

"Я готовий ще раз це сказати, я готовий ще жорсткіше це сказати. Тому що кожен раз, коли якась людина, сидячи на дивані чи в теплій студії, починає критикувати швидкість контрнаступу, вони критикують конкретного українського солдата <…> Кожен, хто буде коментувати без поваги дії українських військових, буде наражатись на таку мою реакцію", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що кожен український воїн заслуговує на повагу, і міністри країн-партнерів це розуміють, і "подібних дурниць" ніхто з них не каже.

"А журналісти, коментатори і диванні експерти замість того, щоб закликати свої уряди ще більше допомагати, розказують, як повільно йде контрнаступ", – додав Кулеба.

Раніше Кулеба порадив "заткнутися" критикам наступу ЗСУ.

В інтерв'ю CNN Кулеба сказав: "Ти щойно втратив двох своїх товаришів. Тебе мало не вбили. Ти проповз на животі один кілометр, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – ти в жорстокому бою взяв клятий російський окоп. А потім ти читаєш, як хтось каже: "Ой, хлопці, ви надто повільні"?".

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