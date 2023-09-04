Кулеба: Ерунду о "медленном" наступлении пишут СМИ и диванные эксперты, не министры стран

Министры стран-партнеров Украины не говорят "глупостей" о якобы медленном контрнаступлении Сил обороны – об этом пишут лишь некоторые иностранные СМИ и "диванные эксперты". Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Журналистка спросила Кулебу, интересовались ли у него за дипломатическим столом, когда украинские силы освободят те или иные населенные пункты и когда будут продвигаться "так, как хотела бы западная пресса".

"Когда мы говорим с моими коллегами, министрами, которые получают официальную информацию от своих военных, своей разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий к продвижению украинского контрнаступления. Никто не спрашивает: "А чего так медленно?". Все наоборот сфокусированы на том, "а что еще мы можем сделать, чем помочь"… Зато когда заглядываешь в информационное пространство, то у всех только один вопрос: "А почему все так медленно?", – сказал Кулеба.

Он отметил, что именно поэтому его реакция на подобные заявления была достаточно жесткой – что все, кто критикуют украинское контрнаступление, "должны заткнуться".

"Я готов еще раз это сказать, я готов еще жестче это сказать. Потому что каждый раз, когда какой-то человек, сидя на диване или в теплой студии, начинает критиковать скорость контрнаступления, они критикуют конкретного украинского солдата <…> Каждый, кто будет комментировать без уважения действия украинских военных, будет подвергаться такой моей реакции", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что каждый украинский воин заслуживает уважения, и министры стран-партнеров это понимают, и "подобных глупостей" никто из них не говорит.

"А журналисты, комментаторы и диванные эксперты вместо того, чтобы призвать свои правительства еще больше помогать, рассказывают, как медленно идет контрнаступление", – добавил Кулеба.

Ранее Кулеба посоветовал "заткнуться" критикам наступления ВСУ.

В интервью CNN Кулеба сказал: "Ты только что потерял двух своих товарищей. Тебя чуть не убили. Ты прополз на животе один километр, разминируя поле. Ты пожертвовал собой – ты в жестоком бою взял проклятый российский окоп. А потом ты читаешь, как кто-то говорит: "Ой, ребята, вы слишком медленные"?".

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