Кулеба: Концепція остраху "ескалації" завдала багато втрат. Апокаліпсису не станеться

Кулеба заявив, що два роки великої війни показали — підхід побоювання "ескалації" лише шкодить

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів відмовитись від підходу "уникати ескалації" війни РФ проти України. Про це він заявив на "Українському сніданку" у Давосі.

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За його словами, партнери говорили про "ескалацію" з першого дня великої війни.

"Дуже багато можливостей було втрачено через це. Цю концепцію треба повністю прибрати з процесу ухвалення рішень. Останні два роки показали, що такий похід шкідливий", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що "апокаліптичні прогнози" не справдилися.

"Росія нічого не зробила. Не треба недооцінювати РФ, але не варто її переоцінювати. Ми просимо терміново, без затримок та довгих дискусій ухвалити позитивні рішення. Коли ви щось обговорюєте, то в Україні щодня гинуть люди", – заявив дипломат.

Трамп почав вигравати праймеріз республіканців. Кулеба: Україна не лізтиме у вибори до США.

Кулеба про удари по Росії: Корисно показувати росіянам, що реальність відрізняється від ТБ.

Потрібно вже зараз думати про українсько-польський альянс у межах Євросоюзу — Кулеба.

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