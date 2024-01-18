Кулеба: Концепция боязни "эскалации" принесла много потерь. Апокалипсиса не произойдет
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от подхода "избегать эскалации" войны РФ против Украины. Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе.
По его словам, партнеры говорили об "эскалации" с первого дня большой войны.
"Очень много возможностей было потеряно из-за этого. Эту концепцию надо полностью убрать из процесса принятия решений. Последние два года показали, что такой поход вреден", — сказал Кулеба.
Он отметил, что "апокалиптические прогнозы" не оправдались.
"Россия ничего не сделала. Не надо недооценивать РФ, но не стоит ее переоценивать. Мы просим срочно, без задержек и долгих дискуссий принять положительные решения. Когда вы что-то обсуждаете, то в Украине каждый день гибнут люди", — заявил дипломат.
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