Кулеба: Концепция боязни "эскалации" принесла много потерь. Апокалипсиса не произойдет

Кулеба заявил, что два года большой войны показали — подход опасения "эскалации" только вредит

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отказаться от подхода "избегать эскалации" войны РФ против Украины. Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, партнеры говорили об "эскалации" с первого дня большой войны.

"Очень много возможностей было потеряно из-за этого. Эту концепцию надо полностью убрать из процесса принятия решений. Последние два года показали, что такой поход вреден", — сказал Кулеба.

Он отметил, что "апокалиптические прогнозы" не оправдались.

"Россия ничего не сделала. Не надо недооценивать РФ, но не стоит ее переоценивать. Мы просим срочно, без задержек и долгих дискуссий принять положительные решения. Когда вы что-то обсуждаете, то в Украине каждый день гибнут люди", — заявил дипломат.

Трамп начал выигрывать праймериз республиканцев. Кулеба: Украина не будет лезть в выборы в США.

Кулеба об ударах по России: Полезно показывать россиянам, что реальность отличается от ТВ.

Нужно уже сейчас думать об украино-польском альянсе в рамках Евросоюза — Кулеба.

Читайте также: Зеленский ответил на призывы "не эскалировать" войну: Потеряли защитников и время