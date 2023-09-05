Кулеба: Під Києвом, Запоріжжям та Донецьком гинуть 300 років Російської імперії

Перемога України в розпочатій Росією війні завдасть такого удару по путінській імперії, після якого РФ вже не зможе залишатися незмінною, але багато світових політиків ще не усвідомили, що історія цієї імперії закінчується. Про це сказав у виступі в Інституті міжнародних відносин глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Кулеба сказав, що "в лісах під Києвом та посадках на Запоріжжі і Донеччині гинуть триста років імперії, сотні мільярдів рублів, витрачених на те, щоб переконати себе і світ, що те, що зупинило Путіна, не існує і не має права на існування".

Міністр вважає, що до 2013 року російському диктатору Володимиру Путіну в цілому вдавалося добиватися його цілей, але у "тріумфальному поході світом він перечепився там, де очікував цього найменше – в Україні".

"Перемога України в цій війні завдасть такого удару по путінській Росії, після якого вона не зможе оговтатися. Не всі наші партнери готові прийняти думку, що в цій війні виживе лише один. Але так воно і буде. І це буде Україна", – сказав Кулеба.

Міністр не знає, розпадеться сама Росія чи тільки породжений нею путінізм, але впевнений, що "у цій війні помре Росія як ідея агресії та поневолення".

Кулеба підкреслив, що українська дипломатія має величезну роботу "протидії російському впливу, і з перетягування на наш бік "нейтрального" табору поза межами Європи та Північної Америки", але якщо до початку "повномасштабної війни навʼязувала динаміку, сьогодні вона наздоганяє", а фрагментація міжнародних відносин, якої так прагнула Росія, починає давати зворотні для неї результати.

17 серпня 2023 року Кулеба сказав, що Україна воюватиме до виходу на кордони 1991 року, незалежно від того, скільки часу це займе.

4 вересня Кулеба заявив, що перш ніж сісти з Росією за стіл переговорів, її потрібно перемогти на полі бою, оскільки країна-агресор веде загарбницьку геноцидну війну проти України.

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