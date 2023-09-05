RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кулеба: Під Києвом, Запоріжжям та Донецьком гинуть 300 років Російської імперії

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 09:47
Кулеба: Під Києвом, Запоріжжям та Донецьком гинуть 300 років Російської імперії - Фото
Дмитро Кулеба (фото – ЕРА)

Перемога України в розпочатій Росією війні завдасть такого удару по путінській імперії, після якого РФ вже не зможе залишатися незмінною, але багато світових політиків ще не усвідомили, що історія цієї імперії закінчується. Про це сказав у виступі в Інституті міжнародних відносин глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Кулеба сказав, що "в лісах під Києвом та посадках на Запоріжжі і Донеччині гинуть триста років імперії, сотні мільярдів рублів, витрачених на те, щоб переконати себе і світ, що те, що зупинило Путіна, не існує і не має права на існування".

Міністр вважає, що до 2013 року російському диктатору Володимиру Путіну в цілому вдавалося добиватися його цілей, але у "тріумфальному поході світом він перечепився там, де очікував цього найменше – в Україні".

"Перемога України в цій війні завдасть такого удару по путінській Росії, після якого вона не зможе оговтатися. Не всі наші партнери готові прийняти думку, що в цій війні виживе лише один. Але так воно і буде. І це буде Україна", – сказав Кулеба.

Міністр не знає, розпадеться сама Росія чи тільки породжений нею путінізм, але впевнений, що "у цій війні помре Росія як ідея агресії та поневолення".

Кулеба підкреслив, що українська дипломатія має величезну роботу "протидії російському впливу, і з перетягування на наш бік "нейтрального" табору поза межами Європи та Північної Америки", але якщо до початку "повномасштабної війни навʼязувала динаміку, сьогодні вона наздоганяє", а фрагментація міжнародних відносин, якої так прагнула Росія, починає давати зворотні для неї результати.

  • 17 серпня 2023 року Кулеба сказав, що Україна воюватиме до виходу на кордони 1991 року, незалежно від того, скільки часу це займе.
  • 4 вересня Кулеба заявив, що перш ніж сісти з Росією за стіл переговорів, її потрібно перемогти на полі бою, оскільки країна-агресор веде загарбницьку геноцидну війну проти України.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДмитро Кулебадипломатія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 