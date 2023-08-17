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Кулеба: Україна воюватиме до перемоги. Нам байдуже, скільки це займе часу. Тиску Заходу немає

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17.08.2023, 13:34
Кулеба: Україна воюватиме до перемоги. Нам байдуже, скільки це займе часу. Тиску Заходу немає - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна воюватиме до виходу на кордони 1991 року, незалежно від того, скільки часу це займе. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству AFP, цитує його Business Recorder.

За його словами, ціль України — перемога та звільнення всіх окупованих територій.

"І нам все одно, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд рухатиметься рука об руку зі своїм народом", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що Київ не зазнає тиску з боку західних союзників, які надають військову допомогу, щоб досягати швидших успіхів на фронті.

"Ми цього не відчуваємо. Але є участь голосів коментаторів та експертів у публічному просторі, які обговорюють темпи просування України на передовій", — резюмував глава відомства.

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Дмитро Гриниченко
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