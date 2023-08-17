Кулеба: Україна воюватиме до перемоги. Нам байдуже, скільки це займе часу. Тиску Заходу немає
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна воюватиме до виходу на кордони 1991 року, незалежно від того, скільки часу це займе. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству AFP, цитує його Business Recorder.
За його словами, ціль України — перемога та звільнення всіх окупованих територій.
"І нам все одно, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд рухатиметься рука об руку зі своїм народом", — сказав Кулеба.
Він зазначив, що Київ не зазнає тиску з боку західних союзників, які надають військову допомогу, щоб досягати швидших успіхів на фронті.
"Ми цього не відчуваємо. Але є участь голосів коментаторів та експертів у публічному просторі, які обговорюють темпи просування України на передовій", — резюмував глава відомства.
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