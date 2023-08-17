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Кулеба: Будем воевать до победы. Нам все равно, сколько это займет времени. Давления нет

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 13:34
Кулеба: Будем воевать до победы. Нам все равно, сколько это займет времени. Давления нет - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет воевать до выхода на границы 1991 года, независимо от того, сколько времени это займет. Об этом он сообщил в интервью агенству AFP, цитирует его Business Recorder.

По его словам, цель Украины — победа и освобождение всех оккупированных территорий. 

"И нам все равно, сколько времени это займет. Пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться рука об руку со своим народом", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Киев не испытывает давление со стороны западных союзников, которые оказывают военную помощь, чтобы добиваться более быстрых успехов на фронте. 

"Мы этого не чувствуем. Но есть участие голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве, обсуждающих темпы продвижения Украины на передовой", — резюмировал глава ведомства.

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Дмитрий Гриниченко
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