Кулеба: Под Киевом, Запорожьем и Донецком рушатся 300 лет Российской империи

Победа Украины в начатой Россией войне нанесет такой удар по путинской империи, после которого РФ уже не сможет оставаться прежней, но многие мировые политики еще не осознали, что история этой империи заканчивается. Об этом сказал в выступлении в Институте международных отношений глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба сказал, что "в лесах под Киевом и на полях Запорожья и Донетчины гибнут триста лет империи, сотни миллиардов рублей, потраченных на то, чтобы убедить себя и мир, что не существует и не имеет права на существование то, что сегодня останавливает Путина".

Министр считает, что до 2013 года российскому диктатору Владимиру Путину в целом удавалось добиваться его целей, но "в триумфальном походе по миру он споткнулся там, где ожидал этого меньше всего – в Украине".

"Победа Украины в этой войне нанесет такой удар по путинской России, после которого она уже не сможет прийти в себя. Не все наши партнеры готовы принять мысль, что в этой войне выживет только один. Но так и будет. И это будет Украина", – сказал Кулеба.

Министр не знает, распадется сама Россия или только порожденный ею путинизм, но уверен, что "в этой войне умрет Россия как идея агрессии и порабощения".

Кулеба подчеркнул что украинской дипломатии предстоит огромная работа "по противодействию российскому влиянию и по перетягиванию на нашу сторону "нейтрального" лагеря вне Европы и Северной Америки", но если "российская дипломатия до начала полномасштабной войны навязывала динамику, то сегодня она оказалась отстающей", а фрагментация международных отношений, к которой так стремилась Россия, начинает давать обратные для нее самой результаты.

17 августа 2023 года Кулеба сказал, что Украина будет воевать до выхода на границы 1991 года, независимо от того, сколько времени это займет.

4 сентября Кулеба заявил, что прежде чем сесть с Россией за стол переговоров, ее нужно победить на поле боя, поскольку страна-агрессор ведет захватническую геноцидную войну против Украины.

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