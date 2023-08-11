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Кулеба прогнозує важку осінь. Одна з причин – "голоси" про те, що треба переговори з РФ

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 23:24
Кулеба прогнозує важку осінь. Одна з причин –
Дмитро Кулеба (фото – ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує важкий політичний сезон, одна з причин – "голоси" в різних країнах світу про те, що необхідно йти на переговори з РФ. Про це він сказав у прямому ефірі в Instagram в розмові з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що на зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив задачі й щодо проведення саміту, присвяченого українській формулі миру, і щодо залучення філантропів до відновлення України, і щодо організації зернових коридорів.

На уточнювальне запитання про те, що означає "тяжка осінь" в дипломатичному сенсі, Кулеба відповів, що буде багато важких міжнародних самітів, на яких Україні потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.

Крім того, як додав міністр, "задачу, щоб у росіян земля під ногами палала у всьому світі, ніхто не скасовував".

  • Раніше стало відомо, що президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч Зеленського та Путіна під час конференції ООН зі зміни клімату.
  • У Державному департаменті США заявили, що лише Зеленський вирішуватиме, чи зустрічатись йому з диктатором РФ.

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Оксана Житнюк
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війнаДмитро Кулебамзспереговоридипломатія
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