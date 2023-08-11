Кулеба прогнозирует тяжелую осень. Одна из причин – "голоса", что нужны переговоры с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует тяжелый политический сезон, одна из причин – "голоса" в разных странах мира о том, что необходимо идти на переговоры с РФ. Об этом он сказал в прямом эфире в Instagram в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком.

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"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень", – сказал Кулеба.

Он отметил, что на встрече с дипломатами президент Владимир Зеленский ставил задачи и по проведению саммита, посвященному украинской формуле мира, и по привлечению филантропов к восстановлению Украины, и по организации зерновых коридоров.

На уточняющий вопрос о том, что означает "тяжелая осень" в дипломатическом смысле, Кулеба ответил, что будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", – сказал Кулеба.

Кроме того, как добавил министр, "задачу, чтобы у россиян земля под ногами пылала по всему миру, никто не отменял".

Ранее стало известно, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу Зеленского и Путина на конференции ООН по изменению климата.

В Государственном департаменте США заявили, что только Зеленский будет решать, встречаться ли ему с диктатором РФ.

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