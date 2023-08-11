UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба прогнозирует тяжелую осень. Одна из причин – "голоса", что нужны переговоры с РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 23:24
Кулеба прогнозирует тяжелую осень. Одна из причин –
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует тяжелый политический сезон, одна из причин – "голоса" в разных странах мира о том, что необходимо идти на переговоры с РФ. Об этом он сказал в прямом эфире в Instagram в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень", – сказал Кулеба.

Он отметил, что на встрече с дипломатами президент Владимир Зеленский ставил задачи и по проведению саммита, посвященному украинской формуле мира, и по привлечению филантропов к восстановлению Украины, и по организации зерновых коридоров.

На уточняющий вопрос о том, что означает "тяжелая осень" в дипломатическом смысле, Кулеба ответил, что будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", – сказал Кулеба.

Кроме того, как добавил министр, "задачу, чтобы у россиян земля под ногами пылала по всему миру, никто не отменял".

  • Ранее стало известно, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу Зеленского и Путина на конференции ООН по изменению климата.
  • В Государственном департаменте США заявили, что только Зеленский будет решать, встречаться ли ему с диктатором РФ.

Читайте также: Кулеба не видит, что Запад ослабит поддержку Украины: Пока правительства на правильном пути

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМИДпереговорыдипломатиядмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 