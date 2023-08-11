Кулеба не видит, что Запад ослабит поддержку Украины: Пока правительства на верном пути

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит признаков возможного снижения западной поддержки Украины. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

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По его словам, некоторые голоса на Западе сомневаются в поддержке Украины, однако он не видит признаков снижения помощи со стороны правительств союзников.

"Главное для нас — держать правительства на правильном пути — и они пока на правильном пути", — сказал Кулеба.

Он отметил, что остается оптимистом в вопросе получения дальнобойных ракет ATACMS и Taurus от США и Германии.

"Они находятся в процессе проведения собственных расчетов и анализа. И эти варианты, я думаю, они будут разблокированы. Но это требует больше времени", — подчеркнул глава МИД.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.

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