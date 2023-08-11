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Кулеба не бачить, що Захід послабить підтримку України: Поки що уряди на вірному шляху

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11.08.2023, 12:38
Кулеба не бачить, що Захід послабить підтримку України: Поки що уряди на вірному шляху - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить ознак можливого зниження західної підтримки України. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, деякі голоси на Заході сумніваються у підтримці України, проте він не бачить ознак зниження допомоги з боку урядів союзників.

"Головне для нас — тримати уряди на правильному шляху — і вони поки що на правильному шляху", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що залишається оптимістом у питанні отримання далекобійних ракет ATACMS та Taurus від США та Німеччини.

"Вони перебувають у процесі проведення власних розрахунків та аналізу. І ці варіанти, я думаю, вони будуть розблоковані. Але це вимагає більше часу", — наголосив глава МЗС.

  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
  • Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus за прикладом Великої Британії та Франції.
  • 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
  • 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

Читайте також: У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде, як із танками Leopard, – із запізненням

Дмитро Гриниченко
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