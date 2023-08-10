Президент ОАЭ хочет свести Зеленского и Путина. США: Решать Украине, но есть препятствие

В Государственном департаменте США заявили, что только президент Владимир Зеленский будет решать, встречаться ли ему с диктатором Владимиром Путиным. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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Ранее стало известно, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу Зеленского и Путина во время конференции ООН по изменению климата.

По словам Миллера, решение принимает только Зеленский.

"Мы ясно дали понять, что Украина находится в авангарде, когда дело доходит до определения ее будущего, и это верно в отношении любых потенциальных переговоров", — сказал дипломат.

Он отметил, что украинский лидер давал понять, что открыт для диалога об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Но препятствием всегда было и остается то, что Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от своей веры в то, что Украина не является реальной страной, и не вывел свои войска за ее пределы", — резюмировал спикер Госдепа.

Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоры с Москвой возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, с участием представителей более 40 стран состоялось совещание по принципам заключения мира по итогам войны России против Украины. Россия на встречу приглашена не была. Саудовская Аравия на правах стороны, принимавшей участников переговоров по "формуле мира", выпустила свое итоговое заявление, в котором указала, что переговоры позволили "выработать общую позицию, которая определит путь к миру".

На саммите в Джидде согласовали не все пункты мирной формулы Зеленского, рассказал Ермак. В частности, нужно работать со странами Глобального Юга по пункту о справедливости, предусматривающему привлечение РФ к ответственности.

Украина и западные официальные лица выразили надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

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