Президент ОАЕ хоче звести Зеленського та Путіна. США: Вирішувати Україні, але є перешкода

У Державному департаменті США заявили, що лише президент Володимир Зеленський вирішуватиме, чи зустрічатись йому з диктатором Володимиром Путіним. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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Раніше стало відомо, що президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч Зеленського та Путіна під час конференції ООН зі зміни клімату.

За словами Міллера, рішення ухвалює лише Зеленський.

"Ми чітко дали зрозуміти, що Україна перебуває в авангарді, коли справа доходить до визначення її майбутнього, і це вірно щодо будь-яких потенційних переговорів", — сказав дипломат.

Він зазначив, що український лідер давав зрозуміти, що відкритий для діалогу про повагу територіальної цілісності та суверенітету України.

"Але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовився від своєї імперіалістичної мети, не відмовився від своєї віри в те, що Україна не є реальною країною, і не вивів свої війська за її межі", — резюмував спікер Держдепу.

Українське військово-політичне керівництво неодноразово заявляло, що переговори з Москвою можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, за участю представників понад 40 держав відбулася нарада щодо принципів укладання миру за підсумками війни Росії проти України. Росія на зустріч не була запрошена. Саудівська Аравія на правах сторони, яка приймала учасників переговорів щодо "формули миру", випустила свою підсумкову заяву, в якій зазначила, що переговори дозволили "виробити спільну позицію, яка визначить шлях до миру".

На саміті у Джидді узгодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності.

Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

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