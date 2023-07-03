Кулеба впевнений, що Росія вже переписує і вигадує новий план щодо Запорізької АЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія отримала попередження після інформації про її плани підірвати Запорізьку АЕС – і не тільки від країн-патртнерів України, але і від інших держав. Глава МЗС також припустив, що РФ вже може готувати нові плани щодо АЕС, тому що поточні було викрито. Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

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Журналістка запитала Кулебу, чи отримали росіяни якимись непублічними дипломатичними каналами сигнали про те, що підрив ЗАЕС, – це неприпустимо.

"Я думаю, що отримали. І не лише від наших традиційних друзів і партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що найголовніше зі зробленого, – те, що Україна донесла до світу план росіян, через що їм буде набагато складніше його реалізовувати.

"Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і його ми теж витягнемо на світ білий", – сказав Кулеба.

Він впевнений, що Україна фактично зірвала план РФ тим, що озвучила його.

22 червня Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС.

В Україні розгорнули штаби у разі теракту на ЗАЕС. МВС надало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, читайте у розборі LIGA.net.

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