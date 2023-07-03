Кулеба впевнений, що Росія вже переписує і вигадує новий план щодо Запорізької АЕС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія отримала попередження після інформації про її плани підірвати Запорізьку АЕС – і не тільки від країн-патртнерів України, але і від інших держав. Глава МЗС також припустив, що РФ вже може готувати нові плани щодо АЕС, тому що поточні було викрито. Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.
Журналістка запитала Кулебу, чи отримали росіяни якимись непублічними дипломатичними каналами сигнали про те, що підрив ЗАЕС, – це неприпустимо.
"Я думаю, що отримали. І не лише від наших традиційних друзів і партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті", – сказав Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що найголовніше зі зробленого, – те, що Україна донесла до світу план росіян, через що їм буде набагато складніше його реалізовувати.
"Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і його ми теж витягнемо на світ білий", – сказав Кулеба.
Він впевнений, що Україна фактично зірвала план РФ тим, що озвучила його.
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