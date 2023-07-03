Кулеба уверен, что Россия уже переписывает и придумывает новый план по Запорожской АЭС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Россия получила предупреждение после информации о ее планах взорвать Запорожскую АЭС, – и не только от стран-партнеров Украины, но и от других государств. Глава МИД также предположил, что РФ уже может готовить новые планы насчет АЭС, потому что текущие были разоблачены. Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона.

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Журналистка спросила Кулебу, получили ли россияне по каким-то непубличным дипломатическим каналам сигналы о том, что подрыв ЗАЭС, – это недопустимо.

"Я думаю, что получили. И не только от наших традиционных друзей и партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым использование ядерного элемента в конфликте", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что самое главное из сделанного, – то, что Украина донесла до мира план россиян, из-за чего им будет гораздо сложнее его реализовывать.

"Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и его мы тоже вытащим на свет белый", – сказал Кулеба.

Он уверен, что Украина фактически сорвала план РФ тем, что озвучила его.

22 июня Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС.

В Украине развернули штабы в случае теракта на ЗАЭС. МВД предоставило первые инструкции.

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