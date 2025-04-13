Курський напрямок випередив Покровський за кількістю боєзіткнень – карта

На Курському напрямку протягом доби 12 квітня відбулося 23 боєзіткнення, на Покровському – 20

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Курському напрямку відбулося більше боєзіткнень, ніж на Покровському – найгарячішому за останні місяці. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

На Курському напрямку з початку до кінця 12 квітня відбулося 23 боєзіткнення. Окрім того, армія РФ здійснила там 405 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському Сили оборони відбили 20 атак російських окупантів. Загарбники наступали у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Срібне та Андріївка.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Фронт у районі Суджі (Карта: DeepState)

Фронт у районі Суджі (Карта: DeepState)

Карта фронту на Курському напрямку (DeepState)

12 березня 2025 року головком Сирський повідомив, що у Курській області Силам оборони вдалося взяти в полон 942 представники Збройних сил Росії.

31 березня Сили спецоперацій показали відео взяття в полон росіян на Курському напрямку.