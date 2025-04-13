Курское направление опередило Покровское по количеству боеприкосновений – карта
За прошедшие сутки на Курском направлении произошло больше боестолкновений, чем на Покровском – самом горячем за последние месяцы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
На Курском направлении с начала до конца 12 апреля произошло 23 боестолкновения. Кроме того, армия РФ совершила там 405 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.
На Покровском Силе обороны отразили 20 атак российских оккупантов. Захватчики наступали в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Серебряное и Андреевка.
В общей сложности, с начала этих суток произошло 95 боевых столкновений.
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