Курское направление опередило Покровское по количеству боеприкосновений – карта

На Курском направлении в течение суток 12 апреля произошло 23 боестолкновения, на Покровском – 20.

Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло больше боестолкновений, чем на Покровском – самом горячем за последние месяцы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Курском направлении с начала до конца 12 апреля произошло 23 боестолкновения. Кроме того, армия РФ совершила там 405 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Покровском Силе обороны отразили 20 атак российских оккупантов. Захватчики наступали в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Серебряное и Андреевка.

В общей сложности, с начала этих суток произошло 95 боевых столкновений.

Фронт в районе Суджи (Карта: DeepState)

Фронт в районе Суджи (Карта: DeepState)

Карта фронта на Курском направлении (DeepState)

12 марта 2025 года главком Сырский сообщил, что в Курской области Силам обороны удалось взять в плен 942 представителя Вооруженных сил России.

31 марта Силы спецопераций показали видео взятие в плен россиян на Курском направлении.