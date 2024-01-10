Кислиця: Російська – це мова, яку чують українці, коли їх ґвалтують та страчують

Сергій Кислиця порадив російській делегації "скористатися послугами перекладача" та перейшов на французьку мову, якою розмовляло російське дворянство до більшовицького перевороту

Сергій Кислиця (Фото: Facebook)

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що члени Ради безпеки ООН щодня слухають мову війни, маючи на увазі виступи представників Росії. Він виступив на засіданні Радбезу ООН французькою мовою, нагадавши російським представникам, що нею розмовляло російське дворянство та дипломати до більшовицького перевороту.

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Він наголосив, що російська мова – це мова, якою окупанти отримали наказ розпочати повномасштабну агресію проти України.

За словами Кислиці, саме російську мову чують жертви, "коли їх ґвалтують на очах у рідних, це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою".

"Як ми добре знаємо, зокрема з творів Льва Толстого, до більшовицького перевороту, Російська імперія використовувала французьку, а не російську як свою побутову мову", – наголосив він.

Постпред звернув увагу, що це була мова російської дипломатії до приходу до влади більшовиків, "які сьогодні тримають владу в Кремлі".

Опісля Кислиця порадив російській делегації "скористатися послугами перекладача" та перейшов на французьку мову "на знак визнання внеску, який Франція, Швейцарія та багато інших миролюбних країн зробили у справу миру і безпеки".

26 грудня 2022 року Україна ініціювала процес виключення Росії із постійного членства у Раді Безпеки ООН із правом вето та всієї організації загалом.

20 грудня 2023 року представниця російської делегації в ООН заявила, що Кислиця "боїться виступати російською мовою". Дипломат сказав, що вона "на межі нервового зриву".

30 грудня повідомлялося, що представник Росії в ООН Небензя заявив, що причиною жертв під час масованого ракетного удару РФ по Україні стала "робота" ППО, на що посол України Кислиця заявив, що Москва розуміє лише мову сили.

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