Кислица: Русский – это язык, который слышат украинцы, когда их насилуют и казнят

Кислица посоветовал российской делегации "воспользоваться услугами переводчика" и перешел на французский, на котором говорило российское дворянство

Сергей Кислица (Фото: Facebook)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что члены Совета безопасности ООН ежедневно слушают язык войны, имея в виду выступления представителей России. Он выступил на заседании Совбеза ООН на французском языке, напомнив российским представителям, что на нем разговаривало российское дворянство и дипломаты до большевистского переворота.

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Он подчеркнул, что русский язык – это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины.

По словам Кислицы, именно русский язык слышат жертвы, "когда их насилуют на глазах у родных, это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью".

"Как мы хорошо знаем, в том числе из произведений Льва Толстого, до большевистского переворота, Российская империя использовала французский, а не русский как свой бытовой язык", – подчеркнул он.

Постпред обратил внимание, что это был язык российской дипломатии до прихода к власти большевиков, "которые сегодня держат власть в Кремле".

Потом Кислица посоветовал российской делегации "воспользоваться услугами переводчика" и перешел на французский язык "в знак признания вклада, который Франция, Швейцария и многие другие миролюбивые страны внесли в дело мира и безопасности".

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом.

20 декабря 2023 года представитель российской делегации в ООН заявила, что Кислица "боится выступать на русском языке". Дипломат сказал, что она "на грани нервного срыва".

30 декабря сообщалось, что представитель России в ООН Небензя заявил, что причиной жертв во время массированного ракетного удара РФ по Украине стала "работа" ПВО, на что посол Украины Кислица заявил, что Москва понимает только язык силы.

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