Китай не відмовиться від РФ, Сі Цзіньпіна не цікавлять щасливі сім'ї в Україні — дипломат

Радд заявив, що Китай не буде посередником, щоб врегулювати війну Росії проти України

Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Посол Австралії у США Кевін Радд заявив, що пріоритетом для Китаю залишається стабільний союз із Росією, а тому не варто чекати від Пекіна підтримки України. Про це він повідомив у розмові із Politico.

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За його словами, якщо глава КНР Сі Цзіньпін "дивиться на світ, він дивиться на Росію".

"Бачить сусідню державу, величезний спільний кордон, з яким вони мали непрості відносини після китайсько-радянського розколу 1959 року", — сказав Радд.

Він зазначив, що будь-хто, хто думає, що Сі збирається проміняти партнерство з РФ на "щасливі сім'ї" в Україні, помиляється.

"У будь-кого, хто думає, що в найближчому майбутньому буде досягнуто результату переговорів через Пекін, камінь у голові", — заявив дипломат.

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

У той самий день Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

16 січня речниця МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю в Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, проте його немає в Давосі.

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