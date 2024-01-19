Китай не відмовиться від РФ, Сі Цзіньпіна не цікавлять щасливі сім'ї в Україні — дипломат
Посол Австралії у США Кевін Радд заявив, що пріоритетом для Китаю залишається стабільний союз із Росією, а тому не варто чекати від Пекіна підтримки України. Про це він повідомив у розмові із Politico.
За його словами, якщо глава КНР Сі Цзіньпін "дивиться на світ, він дивиться на Росію".
"Бачить сусідню державу, величезний спільний кордон, з яким вони мали непрості відносини після китайсько-радянського розколу 1959 року", — сказав Радд.
Він зазначив, що будь-хто, хто думає, що Сі збирається проміняти партнерство з РФ на "щасливі сім'ї" в Україні, помиляється.
"У будь-кого, хто думає, що в найближчому майбутньому буде досягнуто результату переговорів через Пекін, камінь у голові", — заявив дипломат.
- 15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- У той самий день Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".
- 16 січня речниця МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю в Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".
- 17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, проте його немає в Давосі.
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