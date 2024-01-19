Китай не откажется от РФ, Си Цзиньпина не интересуют счастливые семьи в Украине — дипломат

Радд заявил, что Китай не будет посредником, чтобы урегулировать войну России против Украины

Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Посол Австралии в США Кевин Радд заявил, что приоритетом для Китая остается стабильный союз с Россией, а поэтому не стоит ждать от Пекина поддержки Украины. Об этом он сообщил в разговоре с Politico.

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По его словам, если глава КНР Си Цзиньпин "смотрит на мир, то он смотрит на Россию".

"Видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году", — сказал Радд.

Он отметил, что любой, кто думает, что Си собирается променять партнерство с РФ на "счастливые семьи" в Украине, ошибается.

"У любого, кто думает, что в обозримом будущем будет достигнут результат переговоров через Пекин, камень в голове", — заявил дипломат.

15 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был привлечен к формуле, к саммиту".

16 января спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, просила ли Украина о встрече между Зеленским и премьер-министром Китая в Давосе, отметила, что "о переговорах нет никакой информации".

17 января президент заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, однако его нет в Давосе.

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