Лі Хуей: Росія цінує зусилля Китаю, двері для переговорів не зачинені

Китай вважає, що про перспективу переговорів між Україною та Росією говорити поки що зарано, однак для них "двері повністю не зачинені". Про це сказав за підсумками своєї дипломатичної місії спецпредставник Китаю з євразійських справ Лі Хуей, повідомляє Reuters.

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На брифінгу, який був присвячений підсумкам поїздки з "миротворчою ініціативою", Лі Хуей сказав, що "російська сторона цінує прагнення та зусилля Китаю щодо сприяння мирному врегулюванню", і що, на його враження, у питанні можливості переговорів "двері жодна сторона наглухо не замикає".

Водночас Китай, як і раніше, оцінює "ризик ескалації" як "високий", і хотів би, щоб Росія та Україна "вжили конкретних заходів для охолодження ситуації" та "забезпечення безпеки ядерних об'єктів".

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

26 квітня 2023 року стало відомо, що Лі Хуей стане представником Китаю, якого Пекін спрямує до України для "можливості політичного врегулювання" війни. Лі 10 років був послом у Росії.

16 та 17 травня Лі Хуей за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна відвідував Україну. Глава МЗС Кулеба на зустрічі з посланцем сказав, що Україна не ухвалить жодних варіантів, що передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

26 травня The Wall Street Journal написала, що Лі Хуей "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію та закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого молодшого сусіда, які вона зараз окупує". Однак, за даними МЗС України (які потім фактично підтвердив Пекін), подібні пропозиції з представником Китаю ніхто в Європі не обговорював.

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