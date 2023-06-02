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Ли Хуэй: Россия ценит усилия Китая, двери для переговоров не заперты

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 13:03
Ли Хуэй: Россия ценит усилия Китая, двери для переговоров не заперты - Фото
Ли Хуэй (Фото - EPA)

Китай считает, что о перспективе переговоров между Украиной и Россией говорить пока рано, однако для них "полностью двери не закрыты". Об этом сказал по итогам своей дипломатической миссии спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, сообщает Reuters.

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На брифинге, который был посвящен итогам поездки с "миротворческой инициативой", Ли Хуэй сказал, что "российская сторона ценит стремление и усилия Китая по содействию мирному урегулированию",  и что, по его впечатлению, в вопросе возможности переговоров "двери ни одна сторона наглухо не запирает". 

При этом Китай по-прежнему оценивает "риск эскалации" как "высокий", и хотел бы, чтобы Россия и Украина "приняли конкретные меры для охлаждения ситуации" и "обеспечения безопасности ядерных объектов".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 26 апреля 2023 года стало известно, что Ли Хуэй станет представителем Китая, которого Пекин направит в Украину для "возможности политического урегулирования" войны. Ли 10 лет был послом в России.
  • 16 и 17 мая Ли Хуэй по поручению главы КНР Си Цзиньпина посещал Украину. Глава МИД Кулеба на встрече с посланником сказал, что Украина не примет никаких вариантов, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.
  • 26 мая The Wall Street Journal написала, что Ли Хуэй "нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части [территории] своего младшего соседа, которые она сейчас оккупирует". Однако, по данным МИД Украины (которые затем фактически подтвердил Пекин), подобные предложения с представителем Китая никто в Европе не обсуждал.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Сергей Бережной
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Китайдипломатиямирный планЛи Хуэй
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