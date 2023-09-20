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Лідер республіканців хоче знати "план перемоги" перед зустріччю із Зеленським. Той відреагував

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 10:58
Лідер республіканців хоче знати
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що хоче знати "план перемоги" у війні напередодні зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави натякнув, що скептикам продовження допомоги Україні варто приїхати ближче до фронту. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, він планує зустрітися з Маккарті у Вашингтоні цього тижня.

"Навіть коли ти приїжджаєш на війну, в країну, яка перебуває в стані війни, коли ти приїжджаєш одного прекрасного дня, ти можеш зрозуміти більше, ніж живеш, чуєш, думаєш, читаєш. Ні, не можна порівнювати. Це інша ситуація. Ось чому я думаю, що ми не можемо порівнювати ці проблеми", — сказав Зеленський.

Раніше Маккарті, який є лідером республіканців у Палаті представників, відмовився взяти на себе зобов'язання щодо збільшення фінансування України.

"Чи був Зеленський обраний до Конгресу? Він наш президент? Я так не думаю. Я маю питання: де відповідальність за гроші, які ми вже витратили? Який план перемоги?" — заявив конгресмен.

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаКонгрес СШАвійськова допомогаРеспубліканська партіякевін маккарті
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