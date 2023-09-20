Лідер республіканців хоче знати "план перемоги" перед зустріччю із Зеленським. Той відреагував

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що хоче знати "план перемоги" у війні напередодні зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави натякнув, що скептикам продовження допомоги Україні варто приїхати ближче до фронту. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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За його словами, він планує зустрітися з Маккарті у Вашингтоні цього тижня.

"Навіть коли ти приїжджаєш на війну, в країну, яка перебуває в стані війни, коли ти приїжджаєш одного прекрасного дня, ти можеш зрозуміти більше, ніж живеш, чуєш, думаєш, читаєш. Ні, не можна порівнювати. Це інша ситуація. Ось чому я думаю, що ми не можемо порівнювати ці проблеми", — сказав Зеленський.

Раніше Маккарті, який є лідером республіканців у Палаті представників, відмовився взяти на себе зобов'язання щодо збільшення фінансування України.

"Чи був Зеленський обраний до Конгресу? Він наш президент? Я так не думаю. Я маю питання: де відповідальність за гроші, які ми вже витратили? Який план перемоги?" — заявив конгресмен.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди й США вже виділили $66,2 млрд.

11 серпня стало відомо, що Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати.

Зброя для України. Пентагон сподівається, що Конгрес США схвалить фінансування на 2024 рік.

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