Лидер республиканцев хочет знать "план победы" перед встречей с Зеленским. Он отреагировал

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что хочет знать "план победы" в войне накануне встречи с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства намекнул, что скептикам продолжения помощи Украине стоит приехать поближе к фронту. Об этом он сказал в интервью CNN.

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По его словам, он планирует встретиться с Маккарти в Вашингтоне на этой неделе.

"Даже когда ты приезжаешь на войну, в страну, которая находится в состоянии войны, когда ты приезжаешь в один прекрасный день, ты можешь понять больше, чем живешь, слышишь, думаешь, читаешь. Нет, нельзя сравнивать. Это другая ситуация. Вот почему я думаю, что мы не можем сравнивать эти проблемы", — сказал Зеленский.

Ранее Маккарти, который является лидером республиканцев в Палате представителей, отказался взять на себя обязательства по увеличению финансирования Украины.

"Был ли Зеленский избран в Конгресс? Он наш президент? Я так не думаю. У меня есть вопросы: где ответственность за деньги, которые мы уже потратили? Каков план победы?" — заявил конгрессмен.

WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.

11 августа стало известно, что Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать.

Оружие для Украины. Пентагон надеется, что Конгресс США одобрит финансирование на 2024 год.

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