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Лидер республиканцев хочет знать "план победы" перед встречей с Зеленским. Он отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 10:58
Лидер республиканцев хочет знать
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что хочет знать "план победы" в войне накануне встречи с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства намекнул, что скептикам продолжения помощи Украине стоит приехать поближе к фронту. Об этом он сказал в интервью CNN.

По его словам, он планирует встретиться с Маккарти в Вашингтоне на этой неделе. 

"Даже когда ты приезжаешь на войну, в страну, которая находится в состоянии войны, когда ты приезжаешь в один прекрасный день, ты можешь понять больше, чем живешь, слышишь, думаешь, читаешь. Нет, нельзя сравнивать. Это другая ситуация. Вот почему я думаю, что мы не можем сравнивать эти проблемы", — сказал Зеленский.

Ранее Маккарти, который является лидером республиканцев в Палате представителей, отказался взять на себя обязательства по увеличению финансирования Украины.

"Был ли Зеленский избран в Конгресс? Он наш президент? Я так не думаю. У меня есть вопросы: где ответственность за деньги, которые мы уже потратили? Каков план победы?" — заявил конгрессмен.

Читайте также: Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

Дмитрий Гриниченко
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